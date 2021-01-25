下課時間太短，學生好苦惱！目前國小上課時間每節四十分鐘，下課僅十分鐘，若想去福利社買個東西，甚至去操場運動一下，就算用跑的，可能還是時間緊迫，有的學校已將第二節課下課延長為二十分鐘，為了讓學生有更多運動機會，北市教育局規畫將二十分鐘的大下課時間延長為三十分鐘，先在小一、小二試辦，若成效好再推動到全市。

不少學生反映，下課鈴響後，從教室到操場，來回就要花不少時間，讓想藉下課時間打球、運動，十幾分鐘根本不夠，光是搶籃框、搶遊具、上下樓來回就要扣掉至少五分鐘，而且學生為加快速度衝來衝去，也恐造成更多危險。

《聯合新聞網》報導，目前國小每節上課四十分鐘，下課十分鐘，有不少學校將第二節課下課延長為二十分鐘，俗稱「大下課」。為了讓學生有更多時間運動，教育局規畫，將大下課時間延長，例如各年級都是全天上課的周二，在下午規畫一個三十分鐘的大下課，至於實際做法由學校老師彈性調整。

考量課業及身心發展，教育局表先選定一、二年級學生試辦，並優先挑選對幼兒教育熟悉的學校，例如有附幼的小學，並以36班以下的中小型學校為主。

(中時新聞網)