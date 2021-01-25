全台出生率下坡，少子化趨勢難敵，專家點出，財務負擔能力也是關鍵，故觀察顯示，全台粗出生率前五名的縣市都屬於親民房價區，單價最高的新竹市去年平均單價為21.4萬元，彰化、澎湖也都才13.9萬元。

少子化加劇，根據內政部統計，2020年全台粗出生率降至千分之7.01，創下歷史新低！進一步觀察全台粗出生率最高的縣市，由彰化縣奪冠，彰化從2019年的第三名，到以千分之9.53躍升2020年冠軍，而亞軍由桃園市蟬聯，以千分之9.49緊追在後，第三名為澎湖縣，連續兩年都是千分之9.43。至於連江縣雖為2019年的冠軍，不過2020年出生率大降，則落到第四名，而新竹市則以千分之7.96蟬聯全國第五名。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，全台出生率衰退是鐵的事實，除了結婚生子的意願下滑，財務負擔能力也是關鍵，觀察前五名的縣市都屬於親民房價區，單價最高的新竹市去年平均單價為21.4萬元，彰化、澎湖也都才13.9萬元，成家和生子的壓力，顯然都比其他都會區小很多。而彰化縣傳統產業發達穩定，近年員林184重劃區開發，不少地主因農地變建地，搖身變成田僑仔，據彰化銀行公會統計資料更顯示，員林市存款上億元的富豪就超過700位。

台灣房屋員林旗艦特許加盟店店東林永志表示，員林是南彰化最熱鬧的區域，商業繁榮程度也比較高，鐵路高架化後，目前184公頃市地重劃已有許多建商陸續推案，今年初又有彰南運動中心完工啟用，而74甲線東外環北延段部分若順利於2022年通車，聯外交通方便，相當宜居，居住成本低，近年建商推案多為新華廈大樓，三房仍是主力產品，總價700萬元預算可望買到全新電梯華廈帶車位產品。桃園市粗出生率蟬聯第二，張旭嵐指出，近年桃園大力鼓勵生育，每胎生育津貼從3萬元起跳，每月育兒津貼也達3000元，社會福利的優渥程度高居六都之冠；且桃園近年產業投資興旺，為在地創造出可觀的就業機會與經濟紅利，加上桃園2字頭房價屬北三都最親民，使民眾擁有豐厚的生養資本。

(時報資訊)