在美國總統拜登周日與共和黨及民主黨議員舉行電話會議，並提出1.9兆美元的新紓困案後，拜登政府官員接下來將試圖化解共和黨對於這項計畫過於昂貴的擔憂，其中部分議員要求推出規模縮小只針對疫苗配發的計畫。

兩黨國會議員表示，他們已經達成共識，即向美國人提供新冠肺炎疫苗是優先事項，但部分共和黨人反對在國會通過規模達9000億美元援助計畫才僅一個月後，就推出如此龐大的方案。

共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）在與白宮國家經濟委員會主任迪斯（Brian Deese）及拜登其他最高幕僚通話時表示：「現在考慮這種規模與範圍的方案似乎為時過早」。柯林斯表示，她同意有必要為疫苗配發提供額外資金，但是在「較有限度的」法案之中，她並計畫與其他國會議員討論這樣的辦法。

參議院民主黨第二號人物德賓（Dick Durbin）則表示，這次的電話會議顯示紓困是拜登政府的首要之務。

白宮發言人Karine Jean-Pierre在記者會上表示：「我們不能等了，華府之前陷入僵局，不表示必須一直陷入僵局。」

目前美國每天平均超過17.5萬人染疫，截至目前為止，這場疫病已在美國奪走超過41.7萬人的生命，使數百萬人失去工作。

白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）周日表示，川普政府遠遠落後於在2020年底為2000萬美國人接種新冠疫苖的目標，也沒有留下如何將疫苗配發給數百萬美國人的計畫。

拜登在簽署經濟救濟相關的行政命令前曾表示：「最重要的是，我們正處於國家緊急狀態，我們需要表現得像處於國家緊急狀態。」他在本月初概述規模達1.9兆美元的新紓困案時曾表示，儘管這項計畫並不便宜，但「無法這麼做，將付出巨大代價」。

儘管拜登的民主黨以些微差距贏得眾議院與參議院的掌控，但這項立法仍可能需要得到兩黨支持才能過關。參議員表示，他們希望在2月8日當周開始審理川普彈劾案之前通過紓困案。

(時報資訊)