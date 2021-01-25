農委會農田水利署副署長陳衍源出面接過民眾陳情書。（李柏澔攝）

反坤輿自救會近百人今(25)日稍早於苗栗縣政府前抗議坤輿事業廢棄物掩埋場試營運，之後動員2部遊覽車北上環保署、農委會及行政院等中央部會陳情抗議，並再次要求苗縣府撤銷掩埋場的試營運許可。

去年底苗栗縣政府環保局核准坤輿事業廢棄物掩埋場的試營運計畫，此案2000年提出聲請，並從2005年向苗票縣政府環保局申請了14次的試營運計畫，由於案件有規避環評與環保設備簡陋的爭議，因此不予審查，業者不服向環保署訴願也被駁回。

但在2019年業者再度闖關，由於場址靠近苗栗縣龍昇村，以及供應周圍數百公頃良田的大潭水利工作站，當地居民因此組成自救會到處陳抗，今日更北上抗議。

反造橋龍昇村坤輿事業廢棄物掩埋場自救會會長陳清鑫表示，坤輿事業廢棄物掩埋場距離大潭水利工作站僅60公尺，掩埋廠又位於造橋鄉、後龍鎮交界的高處，將影響周遭500公頃的田地，現在不停止試營運，未來將萬劫不復。

「這件案子折磨了造橋龍昇村的鄉親們20年，當時還有許多黑道來村子裡面到處恐嚇，到現在還記憶猶新。」

龍昇村村長陳吳滿玉感慨說，農村裡大多是年紀大且純樸的鄉親，懂得東西並太多，但也是清楚事業廢棄物掩埋會汙染我們的村莊，所以才會特地北上向事業廢棄物說不。

時代力量立委陳椒華舉出坤輿掩埋場的環評缺陷，當年坤輿掩埋場刻意以不到2公頃來規避環評，另外場址4到6公尺內有地下水，而且還是砂岩，依環保署法規標準並不適合興建掩埋場，苗栗縣政府居然在10多年後許可試運轉，怎麼會這樣？

民眾黨立委賴香伶也來到農委會前聲援表示，苗栗縣已經因這次旱情停灌，一旦再碰上水污染，農民將無水灌溉，本周三(27)立委辦公室將在立法院召開環保署與農委會的協調會，商議如何基於民意來解決問題。

農委會農田水利署副署長陳衍源出面接過民眾陳情書表示，已請農水署苗栗管理處增加廢棄物處理場周邊轄管灌溉渠道的水質監視點及檢測頻率，籲請苗栗縣政府環保單位審慎評估廢棄物處理場試運轉的妥適性，防止灌溉用水及農地遭受污染。

(中時 )