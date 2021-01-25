中央大學太空科學與工程學系教授張起維團隊自主研發的3U立方衛星「飛鼠號」，在台灣時間1月24日深夜，搭載SpaceX的獵鷹九號火箭，從美國順利發射升空，上頭搭載著先進的科學酬載，將執行太空天氣的監測任務，為台灣太空發展史寫下新頁！

中央大學太空科學與科技研究中心計畫主持人劉正彥表示，「飛鼠號」各式各樣次系統，均由中央大學教授張起維和趙吉光的團隊一手研發，希望立方衛星能在太空的嚴峻環境下生存。經驗主要來自之前參與福衛五號，積極將其微型化，更符合當前太空科技需求。

張起維說，「飛鼠號」自製研發前後歷時三年，結合了三十多位研究生，其中的設計、整測及操控，均由中央大學獨立完成，在排除多重技術挑戰後，去年底測試完成結案，順利將衛星遞交給發射服務公司。很高興排除萬難，總算順利完成發射任務。

「飛鼠號」使用的科學酬載是趙吉光團隊自製的小型電離層探測儀（CIP），為福衛五號先進電離層探測儀（AIP）的縮小版。此探測儀能現場量測繞地軌道上電離層的電漿特性，包括溫度、化學反應、電動力學等，偵測出電漿不規則體，以研究它對衛星和地面無線電通訊的干擾。

太空科技日益普及化，從衛星導航到新一代的後5G通訊網路，生活中無形接觸到太空科技的頻率越來越高。影響衛星導航、通訊及飛行的太空天氣的監測與預測重要性也日益增加。

中央大學表示，培育新一代有能力動手設計、整合、操控人造衛星的太空系統工程人才，以及能夠規劃、執行、應用衛星任務及資料的太空科學人才，將攸關台灣未來科技發展的重要發展。

(中時 )