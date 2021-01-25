國民黨立院黨團總召林為洲今日不滿執政黨立委不監督預算，反而檢討在野黨刪預算，綠委鄭運鵬表示，這幾天民進黨團先檢查在野黨提案，看到一些湊數字的提案，所以提出來檢討，立法院提案都是公開的資訊，相信林為洲有接受各方批評的雅量。

立院本周5(29日)將進行2021年中央政府總預算表決，今日起進行朝野協商。上週朝野達成共識，暫時統刪255億，立法院長游錫堃今日表示，將會盡力讓總預算在這週通過。

林為洲表示，近日在野黨立委提案刪減預算，居然被綠營批評，立委本來就要審查預算，身為執政黨的民進黨跑來監督在野黨，莫名其妙。藍委林奕華批評，民進黨在預算審查，不提案監督行政部門，卻監督國民黨的提案，有夠雙標。

鄭運鵬指出，國民黨在總預算審查一開始就要用案海戰術，自己早就提醒案海戰術一定是複製貼上、抄來抄去、前後矛盾，品質一定不好。

(中時 )