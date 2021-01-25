前高雄市長韓國瑜。(圖/本報資料照)

隨著民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，藍營士氣大振，也傳出前高雄前市長韓國瑜有復出的跡象，外界不斷點名他將參選桃園市長、黨主席等職位。對此，前高雄市府新聞局長、廣播節目主持人王淺秋今(25日)在廣播節目中回應，「那都不是韓國瑜真正對外講的話」。

王淺秋今在廣播節目《千秋萬事》中談到，最近幾乎每天都有關於韓國瑜的新聞，包含近韓人士說韓下一步要參選或不選，她每天都有轉發相關新聞給韓，韓的反應都是傳「苦笑」的貼圖，更說「我一句話都沒說，怎麼每天都還這麼多新聞」。

王淺秋指出，目前還在韓國瑜岳父治喪期間，從媒體看到近韓人士的「放話」，那些都不是韓真正對外講的話，知道大家對他很多期待，希望大家可以等一等，讓他把家中事情處理完，告一段落後，不管是公益或其他議題，他就會有機會跟大家好好說一說。

對此，資深外交官、前紐西蘭大使介文汲今在節目中表示，這也顯示韓國瑜在政壇的份量還是很重，看完綠媒報導，感覺大家都怕他出來，畢竟他在台灣政壇是真正很有影響力的，傳出這麼多消息也很自然。

另外，國民黨文傳會副主委、曾任韓市府新聞局長的鄭照新18日曾發文釋疑，提到「話都綠營在講！」別為了轉移罷王傷害，在臉書不斷帶風向，說韓市長要去哪去哪。

(中時新聞網)