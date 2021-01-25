外型甜美又性感的網紅「小A辣」，過去以男扮女裝的「最強偽娘」身分聞名，直到去年10月下定決心飛泰國進行「性別置換手術」，如今圓夢，從外表到生理上都是真正的女孩子，小A辣事後不僅積極分享自己變性的歷程，對網友的疑問幾乎有問必答，如今更大方找小禎前夫、知名整形醫師李進良來做專業評量，被讚私密處做得相當精美，「比媽媽生的還好」。

小A辣做完變性手術至今2個月，一直透過社群分享手術原理、過程以及術後的感受，之前曾透露是採取自身的S結腸來塑造陰道壁，被某些偏激網友說會流臭水，她也沒生氣，還細心解釋「用腸子做妹妹」有腸液潤滑但不會有排泄物通過，因此房事方面幾乎跟一般女生感受一致，被讚EQ超高。

小A辣找整形名醫李進良驗貨，盛讚術後私密處狀態「比媽媽生的還好」。(翻攝自小A辣臉書)

而即使這段時間小A辣有問必答，但網友對她的全新生理狀況，仍是有著滿滿的好奇心，因此小A辣拍了新影片，找好友宛宛兒及超直白，分享作變性手術的心情，好友們都覺得小A辣勇於做改變相當勇敢，宛宛兒也直言：「這些都是痛跟錢砸出來的」，真的沒幾個女生能做出這種覺悟跟承擔這一切。

除此之外，小A辣還去了整形外科診所「讓專業的來」，由整形名醫李進良跟張格彰醫師「驗貨」，李進良更自誇身為專業整形醫師，「我應該是全台看過最多女性私密處的人」。

過程中兩名醫師不但用眼睛觀察，也戴上手套觸診，盛讚小A辣接受的手術非常精良，李進良表示她私密處的狀態，比有來修整過的女生還美觀精緻，跟從母胎誕生的女孩的私密處長得一模一樣，甚至「比媽媽生的還好」，宛宛兒跟超直白也跟進觀察，過程害羞驚呼連連，宛宛兒直言小A辣手術過的私密處：「是男生沒辦法辨識是真還假的那一種」，肯定會覺得她生來就是女生。

小A辣找整形名醫李進良專業評量變性後的私密處。

(中時新聞網)