美國因新型冠狀病毒疫情肆虐，2020年的外商直接投資（FDI）腰斬，反觀中國因能快速遏止國內疫情讓經濟相對較快復甦，已從美國手中奪下全球最大外商直接投資地寶座。

路透社報導，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）今天發布報告指出，去年有1630億美元外商直接投資湧入中國，超越美國的1340億。2019年，美國的外商直接投資達2510億，中國為1400億。

中國上週發布的官方數字顯示，中國2020年的國內生產毛額（GDP）成長2.3%，是唯一相較前一年沒有負成長的主要經濟體。

「華爾街日報」指出，美國的外商直接投資於2016 年達4720億美元頂峰，當時中國為1340億，但自2017年之後中國逐年成長、美國卻逐年降低。外商直接投資攸關像外國企業到當地建新廠房、擴展既有營運規模或收購在地公司。

儘管中國部分地區近期有疫情復燃狀況，但跨國企業湧入的投資仍源源不絕，包括美國生產各類商品的業界巨頭「漢威聯和公司」（Honeywell International Inc.）、德國運動用品大廠愛迪達（Adidas AG）都擴充在中國的營運。

美國零售業巨頭沃爾瑪（Walmart）在武漢舉行的一場投資大會宣布，今後5年將在走出疫情的疫情源發地武漢投資4.6億美元；星巴克（Starbucks Corp）正投資1.5億美元於鄰近上海的崑山興建烘焙廠與創新園區。

特斯拉（Tesla）也正擴充上海廠的量能並增設研究設施，而儘管訪客人數連兩年偏低，迪士尼公司（Walt Disney）仍持續在上海迪士尼樂園建新的主題園區。

疫情重創全球經濟讓醫學與製藥投資更加活躍。中國官方的中央電視台去年4月報導，多個全球製藥大廠都要拓展在中國的營運，包括與牛津大學聯手研發疫苗的阿斯特捷利康（AstraZeneca PLC）公司，打算在至少5座中國城市設置區域總部。

衛斯理學院（Wellesley College）國際關係教授兼經濟學家喬伊斯（Wesleyan College）表示，疫情讓美國的外商直接投資驟減，也讓企業重新思考未來投資，「各個企業在重新評估自身的全球供應鏈、海外市場、獨家科技等政策。疫情讓所有企業反思自身定位的最基本假設。」

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）今天發布的數字也顯示全球經濟在東、西方間的明顯差異。2020年東亞吸引1/3的全球外商投資，是1980年代以來最大的比重；反觀西方，歐盟的外商投資衰退71%，德國掉了61%，英國與義大利吸引的新投資更是掛零。

韓國晶片製造商首爾半導體（Seoul Semiconductor Co.）從2017年起就把一些發光二極體元件生產移至越南，但仍在中國維持龐大營運，足以說明為何撤離誘因雖多卻難以離開中國。

首爾半導體共同創辦人與執行長洪明基（Hong Myeong-ki，音譯）表示，雖然公司已把約一半生產轉移到越南，但仍沒有撤離中國的打算，「我們非常仰賴中國」。

在中國營運的日本企業也有類似趨勢，日本貿易振興機構（JETRO）去年9月一份調查顯示，僅9.2%的日企表示正遷離或考慮遷離在中國的產能，是5年來最低。研究員丁可說：「他們固然需減少過分仰賴單一市場，但後來認定，失去中國市場才是最大風險。」

(中央社)