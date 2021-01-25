在聯電本周三法說會前，有第二家外資看好聯電(2303)將受惠於8吋和12吋晶圓需求強勁、價格上漲，相繼調高聯電目標價至63元，同步為目前外資的最高目標價。

繼上周一家外資證券將聯電目標價上調至63元後，另一歐系外資最新報告表示，看好聯電8吋晶圓代工漲價空間可望延續至明年，且12吋晶圓代工也可望漲價，預計聯電今年第二季、第三季的平均銷售單價(ASP)將分別大漲4%、5%。

歐系外資表示，8吋晶圓調漲後，因新增供給有限，漲價趨勢不排除延續到2022年。

歐系外資指出，8吋晶圓代工產能結構性吃緊情況將持續，進一步推升ASP持續上漲，認為聯電股價已反應8吋首波價格調漲，但還未反應8吋後續上漲空間以及12吋漲價效應，預期聯電股價將持續向上，跟進喊聯電目標價63元。

聯電將於本周三(27日)下午召開法說會，公布去年第四季財報。歐系外資預估，在產能利用率提升下，聯電去年第四季毛利率將略升至22%。展望第一季，預估聯電營收可望季增1%，且受惠8吋價格上漲，毛利率將進一步提升至23.6%。

一家外資證券上周發布報告指出，聯電將受惠於8吋和12吋晶圓需求強勁、價格上漲，加上陸廠中芯禁令的潛在效益，重申聯電「買進」評等，將目標價由38元大幅調升至63元，至目前外資所評的目標價最高。

該外資證券表示，8吋晶圓平均單價(ASP)提升幅度可能較先前預估的10%、再進一步擴大至15%，12吋晶圓ASP也同步上漲，將為聯電營運增添動能。該外資證券指出，隨著8吋晶圓單位售價提升，聯電將能受惠，研判上季毛利率為23%，優於市場共識與公司估計的22%。

(時報資訊)