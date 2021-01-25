南投縣水里鄉勝峰茶葉生產合作社茶葉禮盒，最適合寒冷的冬天暖身有暖味。（中彰投分署提供）

立達啟能訓練中心的春節禮盒，讓大家吃得健康又安心。（中彰投分署提供）

農曆春節將屆，勞動部中彰投分署輔導多元就業開發方案執行單位中，精選3項具特色的公益年菜及伴手禮，讓民眾送給最珍視的人；市議員楊正中25日推薦說，購買多元就業團體的春節禮盒，年節送禮還能兼做公益，新冠肺炎疫情持續攀升時，協力拉弱勢團體，讓春節禮盒更具意義。

楊正中指出，中彰投分署運用多元就業開發方案，協助民間團體或在地組織發展特色商品，除幫助身心障礙或中高齡等弱勢族群，也創造許多在地工作機會；春節送禮購買弱勢團體生產的禮盒，除可表達心意，還能兼做愛心，邀請各界一起來響應做愛心。

台中市蓮心自強服務協會是由一群具服務熱誠的青年與愛心人士為服務身心障礙朋友而成立，該協會推出多種款式米糕年菜，最吸睛是櫻花蝦干貝米糕，滿滿櫻花蝦及干貝，料多實在，購買5份以上還有免運費優惠，歡迎民眾踴躍訂購，請洽專案經理人楊紫琦，聯絡電話：0988-087780。

財團法人天主教會台中教區附設立達啟能訓練中心，為訓練心智障礙者獨立生活能力，讓他們參與製做包裝餅乾禮盒，所推出的主打天然無添加，讓大家吃得健康又安心，且送禮自用兩相宜，更多產品資訊請洽專案經理人廖珮榕，聯絡電話04-22028888轉169。

南投水里鄉勝峰茶葉生產合作社，為振興在地傳統茶產業及協助年邁社員自產自銷，開發紅茶粉茶、紅茶蛋糕、茶皂禮盒等茶周邊多元化商品，更推出「茶葉與茶皂綜合禮盒」，在寒冷冬天最適合來杯熱茶讓冰冷的身體瞬間暖和起來，詳情可洽更吳佳紋，聯絡電話0972-070741。

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