第12岸巡隊分別於轄區內北埔執檢站、七星潭、花蓮漁港、鹽寮及石梯等5處安檢所，提供5件、10件、15件、8件及12件，共50件救生衣供民眾免費租借。（海巡署第12岸巡隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮擁有綿長海域，海上漁業發展及觀光產業興盛，民眾在海上活動時，時常因未穿著救生衣等防護裝備，發生溺水不幸憾事，據海巡署第12岸巡隊統計，去年1月迄今轄區內共發生10件救生救難案件，為提高水域活動安全，將於所屬5處安檢所，共計免費提供50件救生衣讓民眾使用。

去年11月一名48歲的陳姓男子到花蓮溪口捕撈鰻苗時，遭大浪拍打落海後，失聯迄今仍未尋獲；一名55歲林姓女子上月到石梯坪海域採集海菜，不明原因失足落海，因沒有穿救生衣，被發現時已無呼吸心跳，送醫急救不治；上週一名年約50歲的男釣客在豐濱石門豐港橋釣魚時，疑遭風浪捲走落海，因未著用救生衣，隔1天才被漁民發現已死亡多時。

第12岸巡隊表示，近年投入海洋水域休閒遊憩活動的民眾日漸增多，救生救難案件也層出不窮，去年1月迄今，轄區內已發生10起，因民眾在海邊從事釣魚、水域遊憩或其他活動，常因未穿著救生衣等防護裝備，導致發生溺水事件，因此決議提供免費救生衣服務，減少憾事發生。

第12岸巡隊分別於轄區內北埔執檢站、七星潭、花蓮漁港、鹽寮及石梯等5處安檢所，提供5件、10件、15件、8件及12件，共50件救生衣供民眾免費租借，並在陸續拜會安檢所在地的村、里長，請其向村民宣達目前5處安檢所均設置救生衣免費出借服務，供欲從事釣魚、水域遊憩或捕撈鰻苗等活動的民眾使用，維護自身安全。

第12岸巡隊呼籲，現為東北季風時節，天候海象不穩定，民眾從事海域活動應隨時注意天候、海象和潮汐，提高警覺及慎選地點並結伴前往，更要確實穿著救生衣；若民眾在海上或岸際有需急難救助，可透過海巡「118」服務專線通報，會立即派員處理。

(中時 )