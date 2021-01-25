MOMO綜合台今年1月1日起定頻75台，今天還宣布將獨家轉播阪神虎隊72場主場賽事，讓喜愛台灣左投陳偉殷的球迷能夠透過電視轉播收看「殷仔」比賽。

陳偉殷去年季後重返日本職棒中央聯盟，加盟阪神虎隊，MOMO綜合台正式宣布，將獨家轉播阪神虎隊72場主場賽事，雖然受到疫情影響大家無法出國，但還是能透過電視轉播看到陳偉殷的精湛表現。

去年9月陳偉殷重返日職，短暫加盟太平洋聯盟千葉羅德海洋隊，雖然以0勝3敗作收，但2.42的防禦率仍然相當出色。同年底中央聯盟阪神虎隊以估計約400萬美元的金額與陳偉殷簽下兩年合約，成為歷年來第八位加入阪神虎隊的台灣球員。

記者會中，陳偉殷也透過影片邀請球迷朋友鎖定MOMOTV為他加油，並訂出保持身體健康、希望本賽季能投至少180局的目標。

MOMO綜合台的定頻記者會上，也邀請到前旅日投手陳冠宇，他與陳偉殷在羅德隊曾是隊友，他表示陳偉殷是標準的練習狂，對於自我要求相當嚴格，也是他很好的榜樣，最後祝福陳偉殷保持健康，把最好的實力展現給全台球迷。

(中時 )