1971年穆罕默德阿里(Muhammad Ali)、張伯倫(Wilt Chamberlain)之戰，是拳擊場上未能發生的夢幻對決之一。阿里是世界重量級拳王，張伯倫是NBA最厲害的中鋒，張伯倫指名挑戰阿里，雙方安排15回合冠軍戰。最後湖人老闆庫克(Jack Kent Cooke)開出天價合約給張伯倫，條件是「放棄愚蠢的拳擊。」

張伯倫當年34歲，阿里29歲，然而張伯倫擁有無與倫比的體型優勢，他身高216公分、體重124公斤，反觀阿里只有191公分、98公斤，兩人的臂展差距超過35公分。張伯倫素以力大聞名，他自稱臥推可達500磅(226公斤)，即使是後來的俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)也只達到475磅。就算張伯倫是吹牛，只要他有接近歐尼爾的力量也很可怕了。

當時張伯倫帶著律師出來開記者會，負責牽線的鮑伯阿蘭(Bob Arum)偷偷警告阿里不要出聲，等張伯倫簽字了再開口。但是阿里本來就是那樣的人，他憋不住大喝一聲：「當心！大樹要倒了。」嚇得張伯倫與律師中止簽約，跑到隔壁房間撥電話給湖人老闆，乖乖回去打籃球了。

「Timber! The tree will fall.」是砍樹時用來提醒周圍的人，不要被倒下的大樹壓到，傳說阿里這句話澆熄了張伯倫的拳擊夢。事實是張伯倫在那之前就兩度動念要挑戰拳擊，但身邊有很多人勸阻，包括張伯倫的父親。張伯倫多年後表示，他的父親是個拳擊迷，看過阿里打拳，他勸兒子還是回去苦練罰球吧，張伯倫最終決定聽爸爸的話。

(中時新聞網)