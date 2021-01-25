以色列今天宣布，禁止大多數班機出入境為期一週，以減緩2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新變異病毒疫情蔓延。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室聲明指出，這項措施將自26日零時起實施到31日。但貨運、消防飛機，以及為醫療、喪禮和法律程序目的的飛行，則不在管制之內。

聲明說，部分衛生部和內政部官員將能發布「人道或個人需求」情況下的豁免令。

由於染疫病亡人數激增，以色列自去年12月下旬發布第3波全國疫情封鎖令，本月19日宣布延長實施至月底。

鑒於在數量持續攀升的確診病例中，已檢測出變異病毒，尼坦雅胡今天稍早曾宣布政府打算關閉機場。

衛生部今天稍晚宣布，已發現源於美國洛杉磯的變異病毒病例。聲明說：「確診感染此病毒株的患者，已經傳染了其他4人。」

以色列也已出現來自南非和英國的變異病毒株。

根據衛生部資料，以色列自上月啟動疫苗接種以來，全國900多萬人口中，已有250多萬人施打。

(中央社)