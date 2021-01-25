中國廣播公司（中廣）資深廣播人白銀今天凌晨在醫院過世，享耆壽90歲。已故名主播傅達仁妻子鄭貽證實訊息，她表示，兩人相識許久，「她一生辛苦，希望在另一個世界能快樂。」

白銀西元1949年間來台，在中廣服務超過40年，曾主持「白銀阿姨說故事」、「快樂兒童」等節目，也曾經以「快樂兒童」獲頒第3屆金鐘獎編導獎，她也於1994年獲頒金鐘獎特別獎。

白銀也是白色恐怖受難者，她1950年擔任屏東國防部女青年大隊上尉音樂教官，9月因一封自中國帶到台灣的家書被指稱「通匪」，遭羈押180多天，直到2003年4月才獲冤獄賠償新台幣70多萬元。

鄭貽表示，白銀可說是中廣第一代廣播人，不少廣播人都接受她的訓練。鄭貽表示，約兩個星期前才和白銀見過面，沒想到對方走得這麼突然，「她犧牲奉獻一輩子，很辛苦，走了是種解脫，希望她在另一個世界活得快樂。」

因白銀篤信回教，鄭貽等好友預計於27日在台北清真寺舉辦告別會，讓白銀的好友與學生能送她最後一程。（編輯：陳仁華）1100125

(中央社)