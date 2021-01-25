台南市首創成立即時線上協調指揮中心，25日完成測試，各醫院也逐一透過視訊回報今日啟動的入院刷健保卡現場實況，並向醫院宣布相關重要政策。衛生局表示，如果發生院內群聚事件，將運用視訊系統即時聯繫各醫療院所，溝通相關決策。

台南市長黃偉哲25日上午透過即時線上協調指揮中心，與南市14家新冠肺炎收治醫院、防疫決策小組專家與疾病管制署南區管制中心，完成視訊連線測試，過程順利。

衛生局表示，25日起，若需進入台南市轄內各醫療院所及37區衛生所，一般民眾需於門口出示健保卡過卡才能進入。各醫療院所也要詢問接觸史，且為防範院內感染，醫院也須落實加強該院內看護工管理。

衛生局也呼籲，居家隔離、居家檢疫及自主健康管理者，於管理期間禁止至醫院陪病；若有探病需求，請依「開放民眾自費檢驗COVID-19申請規定」撥打防疫專線06-2880180安排自費採檢相關事宜。若出現新冠肺炎相關症狀有就醫需求，不得自行進入醫院，請撥打該局防疫專線06-2880180，由專人安排前往就醫。

(中時 )