獨／橫綱凱咪蹭熱度炒知名度?怒嗆：我幹嘛要管你們

網紅橫綱凱咪因發表「網美圈7成都有在賣淫」而聲名大噪，她在IG發文感嘆受新冠疫情影響，2019、2020年的收入相差1倍，卻疑似有淫媒留言要「仲介她賣淫」，更嗆「台灣警察抓不到我」，氣得橫綱凱咪曬出報案三聯單，表示自己說到做到。

橫綱凱咪發文指出，她在24日凌晨2時30分左右，在Facebook粉專與IG發表一篇文章，清算自己2019與2020在受到疫情影響下的年度收入差異，結果「有位先生突然在我Instagram 文章下方留言要仲介我去賣淫，甚至說服我，依妳的等級收入會有多好多好之類的內容」。

橫綱凱咪提醒「我會報警哦！」，豈料對方卻挑釁回嗆：「美國臉書不會提供個人資料給台灣警方的，要重大案件才⋯」還稱台灣警方抓不到他，要橫綱凱咪快去告。

於是橫綱凱咪24日晚間9時50分曬出報案三聯單：「Ok啊～ as you wish」。此外，她也提醒其他網友，在新聞底下留言「根本是她自己有在賣吧」、「根本是自己在炒新聞」之類的這種話，全部都算妨礙名譽，法律追訴期6個月，「我是橫綱凱咪，我一向是說話算話的，畢竟我告酸酸也不只這1次了」。

橫綱凱咪話題與爭議不斷的，除爆料「網美圈7成都有在賣淫」，還接受情色平台邀約擔任AV導演；日前還搭上風潮，與Swag直播主在西門町舉牌「徵砲友」遭警方約談。

(中時新聞網)