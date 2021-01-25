在某大學研究室從事研究工作的墨西哥籍男子，去年與同研究室的友人到新竹玩，竟自淋浴間隔板偷拍女同學洗澡，被3名女友人發現，墨男認錯，坦承因一時衝動偷拍，並找回攝影機，承諾賠償每人20萬元並離境，請求撤告，台北地檢署今不起訴墨男。
在某大學生物科學類研究室從事研究工作的20多歲墨國男子，去年與同研究室的朋友一起到新竹尖石鄉玩，並投宿當地民宿，當天晚上，3名女子輪流去淋浴，有人發現，隔板縫隙間有「異物」伸出來，回房和其他2女討論，懷疑遭墨男偷拍。
翌日3女質問墨男，墨男坦承因一時好奇偷拍，並稱已把攝影機丟到森林裡，3女帶墨男去找回攝影機，並還原遭刪除檔案，發現3女淋浴過程都被拍下，憤而向台北地檢署提告。
檢方調查時，墨男認罪，表示事發後會離境、不再來台，同意分期賠償3女每人各20萬元，3女撤告，檢方今將墨男不起訴。
(中時 )
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