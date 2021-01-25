【現場直播】部桃全院紅區警戒 指揮中心最新說明｜2021.25

指揮中心因昨晚臨時公布，桃園醫院5000多名住院者、陪病家屬等都需要居家隔離，昨晚應答率不到三成，造成一晚民眾打爆1922專線，指揮官陳時中今天道歉表示，這兩天變化實在太多，已經緊急增加人力到97人，今天也公布隔離相關SOP，希望今天下午電話應答率可以提高到九成以上。

部立桃園醫院群聚感染關係圖。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，昨晚公布後，立刻和相關人員致電，已經將幾個樓層通知，共打578通電話，其中30人沒有聯繫上，已經請警消協助。

指揮中心公布部桃群聚案例接觸者採檢情形。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，已經把住院人、陪病者都通知匡列完成，居家隔離單可能還要一點時間才會送達，目前隔離將近3千人。

這兩天變化實在是相當多，把相關問題做了整理，對國民表達歉意，應答率達不到三成，人力一個晚上緊急調度到97人，目前總計。應答率達51%多，下午希望達到90%以上，希望大家打到1922時可以儘速得到正確訊息。

昨晚到今天應打率不夠高表達歉意，希望趕快補上來，一方面敢快把問題都整理一下。

(中時新聞網)