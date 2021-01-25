部立桃園醫院群聚感染擴大，匡列人數從原先的1300餘人，暴增為5000人，桃園醫院則全院都列為紅區警戒。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，「真的很不妙」，以目前狀況來看，證明醫院已經不安全，如果社區也出現「追不到感染源」的確診者，就代表疫情發展至更嚴重的階段了。

中央流行疫情指揮中心昨（24）日宣布，衛福部立桃園醫院全院列為「紅區」，並擴大隔離5000人。黃暐瀚今在臉書表示，聽到指揮官陳時中說要「隔離五千人」的時候，相信很多人都直覺「不妙了」！

黃暐瀚在廣播節目中談及桃園醫院群聚事件，以目前現況看來，證明醫院已經不安全。（圖／摘自POP Radio聯播網 官方頻道YouTube）

本土個案關聯表。（圖／指揮中心提供）

黃暐瀚指出，從案812開始，部桃一直出現難以追蹤的感染者，而昨天公布確診的案889、案890，1月11日就已經出院，隔9天才發病，且還是從未出現過確診者的12樓外科病房，證明醫院已經不安全。如果接下來也在社區出現「追不到感染源」的確診者，那就代表疫情進到更嚴重的階段了。

至於有人批評，為什麼當案838醫師確診後，不立即全院普篩？黃暐瀚引用台大醫院感染科前醫師林氏璧說法，就算當時全院普篩，也一定會出現很多跟案868一樣，三採陰，發燒後才確診的案例。也就是說，普篩不見得安全，還可能因此錯判了情勢，誤以為安全。

黃暐瀚認為，防疫的重點不在「普篩」，而是「確實隔離14天」之後「再度採檢」，一般民眾則只能戴好口罩、噴酒精、常洗手，一起期待並祈禱未來兩週，不管是在醫院還是社區，都不要再出現確診病例了。

(中時新聞網)