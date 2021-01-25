部立桃園醫院發生群聚感染擴大，大台中醫師公會25日發出聲明指出，全國醫護人員站在防疫第1線作戰，是國人的「防疫英雄」，若不幸因而染疫，需要全民共同支持而非打壓，強烈指責「叫囂開除誰，並不厚道！」，呼籲全民配合防疫政策並支持全國醫護一起防疫。

大台中醫師公會聲明如下：

防疫視同作戰，全民應配合防疫政策，落實居家檢疫及自主健康管理。就醫時應主動告知醫護旅遊史及接觸史。

全國醫護人員在防疫第一線作戰，都是防疫英雄。若不幸因而染疫，需要全民共同支持而非打壓或叫囂開除。呼籲全民支持徐永年院長帶領的部立桃園醫院全體同仁，並支持全國醫護共同防疫!

士兵沒有選擇戰場的權利，醫護人員站在防疫的第一線崗位，都是戰戰競競如履薄冰，沒有人會拿自己的生命開玩笑，更何況是專業醫護人員。針對不幸染疫的部立桃園醫院醫護同仁，希望全民予以支持與體諒。叫囂開除誰，並不厚道！在此呼籲，全民配合中央防疫指揮及相關防疫政策，並支持全國醫護共同防疫。

大台中醫師公會指出，部立桃園醫院發生群聚感染，社會各界意見不一，但都一致認為疫情嚴峻，全民應提高警覺，拉高警戒層級。目前全球病例巳近一億人（98,834,961人），光是美國累計確診數達2523萬人，台灣迄今累計確診889案，顯示過去的防疫確有優異成效。然而，過去的成功也不能代表未來一定成功，但防疫視同作戰，最忌諱多頭馬車。本會呼籲全民應全力配合防疫政策，並支持全國醫護共同防疫。

(中時 )