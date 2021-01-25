上銀集團旗下上銀科技教育基金會每年捐助千萬元，協助上銀廠房所在地雲林莿桐國小、嘉義三和國小、新竹六家國小，推動外籍老師雙語教學或捐贈圖書，作為政府力推2030年雙語國家的借鏡。上銀集團集團總裁卓永財、上銀科技董事長卓文恒今(25)日今日陪同教育部次長劉孟奇考察莿桐國小三年級英語教學，雲林縣副縣長謝淑亞也到場。

卓永財表示，他母校新竹六家國小一度沒落，學生一度剩3、4百人，當時六家國小校長找他幫忙，先從重新裝潢六家國小視聽室開始。他覺得教育要從根做起，由上銀科技教育基金會出資，贊助六家國小與何嘉仁美語合作，要求外籍老師教授英文，進行雙語教育，2018年開始推動STEAM雙語示範教育，之後再成立圖書館。高鐵新竹站開通，許多竹科人也在六家國小附近置產，目前六家國小炙手可熱。他希望將六家國小經驗複製在上銀投資的雲林及嘉義，經過評估後挑選雲林莿桐國小、嘉義三和國小。上銀科技教育基金會每年捐助約千萬元，除用作新竹六家國小及莿桐國小雙語教學及添購圖書外，每年斥資10萬元，幫嘉義三和國小新添購圖書。

上銀科技教育基金會指出，上銀科技教育基金會2011年起，每年捐助10萬元，為莿桐國小添購圖書，2014年起，每年投入2百萬元，開始推動英語外資教學，連續7年，累積贊助1,400萬元。2020年適逢莿桐國小創校百年，上銀董事長卓文恒親自出席，並表達上銀科技會持續支持莿桐國小，要將莿桐國小打造為雲林縣的標竿小小學，提升學生素質而與世界接軌。上銀科技教育基金會也針對當地學生需求，開設英語補救課程，與校內的英文老師老師討論學生名單，讓來自單親、隔代教養及外配家庭的學生，可以免費參加英語補救課程。

虎尾科大表示，上銀科技教育基金會與虎尾科大應用外語系攜手合作推動莿桐國小雙語教學，一次派8～10位虎尾科大應用外語系四年級學生擔任助教。

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