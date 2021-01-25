桃分局37警值勤出入部桃 10警居家隔離

部桃爆發群聚感染，中央宣布擴大居家隔離匡列人數達5000人，因部桃正好位處桃園警分局龍安派出所轄區，1月9日至11日曾有16警戒護通緝犯開刀住院，其中1女警曾有喉嚨痛，已採檢一採陰且過14天解列，但仍在自主健康管理，連同其他派出所，桃園分局清查出37警曾赴部桃值勤，目前仍有10警居家隔離、19警自主健康管理，8位解除列管。

桃園市長鄭文燦中午悄悄到桃園警分局慰問，隨即快閃離開，強調分局都掌握清楚，「沒有問題！」

桃分局37警值勤出入部桃 10警居家隔離

桃園警分局代理分局長黃炳訓表示，全面清查1月6日至1月19日曾出入部桃值勤者共有37名警力，其中以戒護案件最多、處理車禍報案居次、其他則是陪同看診等為民服務，其中有深入部桃且較長時間者有10警仍在居家隔離、19警自主健康管理，另有8警已解除列管，預計全數會在28日完成自主健康管理，已指示單位主管和同仁保持聯絡。

黃炳訓也提到，因部桃就位處龍安所轄區，1月9日曾有通緝犯開刀，龍安所同仁戒護3天至11日，勤務人員總共有16位，目前還有7位居家隔離、9位自主健康管理，健康狀況都良好，也都在全分局清查的37名警力內。

黃炳訓不諱言曾有一女警19日喉嚨癢，自行就醫採檢，結果是陰性，並無外傳發燒嘔吐的情況，也已過14天隔離期，目前自主健康管理中，因龍安所曾赴部桃值勤的警力高達20人，佔全所36人逾半人力，桃園警分局也緊急從其他派出所調度支援11人，各派出所目前勤務都正常。

(中時 )