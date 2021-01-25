歐洲航太業巨擘空中巴士（Airbus）今天表示，他們在德國漢堡的飛機工廠驗出21名員工2019冠狀病毒疾病（COVID-19）呈陽性反應後，目前已有近500名職工為此隔離。

路透社報導，空中巴士指出為避免疫情蔓延，已要求需要的隔離人員留在家中，公司已在評估會否影響漢堡廠的產能。

漢堡衛生機關的發言人表示，衛生官員還在調查感染爆發的原因，尚無法確定這波感染是否為高度傳染力的英國變種病毒。

官員表示，主管機關已於22日下達隔離命令，關於疫情種類的詳細資訊應會於本週後半段時公布。

空中巴士在漢堡-芬肯維德（Hamburg-Finkenwerder）廠雇用總計1萬2000多名員工，是德北大城漢堡最大的產業聘僱資方。

一位空中巴士發言人說：「感染爆發原因尚在調查，我們會全力配合衛生當局。」

於此同時，在20名病患與醫院職員驗出確診高傳染力的變種新型冠狀病毒後，衛生當局23日將柏林的洪堡醫院（Humboldt hospital）全面隔離。這次隔離包含約1500名醫護、院內技工術人員以及超過400名病患。（實習編譯：王宇潔/核稿：陳亦偉）1100125

(中央社)