目前原物料成本仍在高檔，加上美中需求仍強，大陸鋼廠寶鋼近期將開出的盤價持續看小漲；中鋼(2002)將於農曆年前開出的3月內銷盤價，也可望續開高盤，鋼廠本季整體營運均可望受惠。

中鋼3月內銷單月盤挑戰連續第九個月漲價，中鋼今日股價走穩，鋼鐵股包括新光鋼(2031)、燁輝(2023)、燁興(2007)等股均震盪走高，相對台股抗跌。

美國拜登新政府上台，中鋼內部評估，美國新政府加強防疫、振興其國內經濟等施政重點，都將有助於鋼鐵產業之需求。

另一方面，大陸最新的五年發展計劃啟動，中國追求全年GDP增長8%，增進基礎建設對鋼材之需求；加上電動車前景看好，也帶動電動車以及馬達必備的電磁鋼片大漲。

大陸鋼廠寶鋼近期就會開出最新盤價，預期將是平高盤的趨勢。中鋼也將提前在農曆春節前開出3月內銷盤價，市場預期可望續漲。

中鋼先前已公布2月盤價續漲，中鴻2月內銷盤價也同步連八漲，平均漲幅逾一成。隨著第一季鋼價漲勢擴大，鋼廠獲利將比上季更佳，鋼鐵股股價今日多半震盪走高。

中鋼率先開出2月內銷盤價大幅調漲，中鋼2月各項產品每公噸大幅調漲2,200～3,000元，平均漲幅9.5%。

中鴻2月內銷也大漲，平均漲幅逾一成；2月內銷熱軋、冷軋及鍍鋅鋼捲等大宗底材鋼價，全面大漲，每公噸漲2,600～3,000元，外銷價格則每公噸漲50-100美元，平均漲幅逾10%，漲幅比1月進一步擴大。

在中鋼、中鴻開高盤後，預計燁輝等下游鍍鋅鋼廠，新光鋼等裁剪廠，以及美亞(2020)等鋼管廠也將跟進漲價。第一季鋼市榮景確立。

(時報資訊)