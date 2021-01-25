中印去年曾在邊境爆發衝突

就在中方與印度舉行長達16個小時的軍事會談，第9輪軍長級談判遲遲沒有突破之際，卻傳出中印部隊又在邊境爆發流血衝突。

據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）等媒體25日報導，消息人士透露，事件上周發生在印度東北部錫金（Sikkim）的納庫拉（Naku La）。消息人士周一透露，就在雙方去年於喜馬拉雅山區爆發致命衝突，導致兩國部隊互有死傷後才6個月，兩軍再度在爭議邊境發生新衝突，並都有人受傷。

知情人士說，中印衝突發生在20日晚，但當地指揮官很快就解決了。而雙方會爆發衝突，是因為解放軍試圖進入印度領土。而這是不到1年內，雙方部隊2度在同一地區爆發這類衝突。

納庫拉是2020年5月初中印部隊最初對峙的地點之一，其他還包括班公湖（Pangong Tso）、加勒萬河谷（Galwan Valley），高格拉（Gogra）和溫泉（Hot Springs）等地區。不過，消息人士說，局勢目前已經獲得控制。

自去年5月初以來，中印部隊一直在邊境對峙。雙方6月15日在加勒萬河谷爆發衝突，新德里說，印方有20名士兵死亡，超過130人受傷。而未經北京證實的印度媒體消息說，中方也有43人死亡或重傷。

(中時新聞網)