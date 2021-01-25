高齡社會凡事要自己先準備好。台灣人壽25日發布，仿照日本高齡社會衍生出的保單型態，首創固定利率終身壽險，結合長照預支50％保額，及事先指定代理人理賠申請機制，同時意外身故加倍理賠，讓一張保單同時兼顧保障、傳世、長照費用及不費事的四大功能。

台灣人口正以極快的速度老化，預估2025年將進入超高齡社會，即有逾20％的人口超過65歲，到2034年，台灣有一半以上的人口是超過50歲的中高齡人，且隨著平均餘命延長，等於65歲之後還有15至20年的生活，若不健康、甚至需要長期照護，將需要很大的照護人力與成本。

台壽即表示，參考已提前進入超高齡社會的日本，其發展出的高齡保險態樣與需求，設計「愛家寶」終身保險，壽險結合長照費用預支，再加上預先指定代理人申請理賠制，為台灣壽險市場首創。

即愛家寶的要保人，一般同時是被保險人可事先指定「代理人」，一旦被保險人發生需要長照情況，如失智、無法自理生活（進食、如廁、移位、平地行走、沐浴、更衣六項中三項不能），即可由事先指定的代理人代為申請保額50％的長期照護保險金，即活著時自己用，將長照費用、申請理賠都已事先安排好。

台壽表示，以往若被保險人發生需長照狀態，若意識清楚，就可用拇指印代替簽名申請理賠；但若被保險人已昏迷或意識不清，就必須申請「監護宣告」，再由監護人幫被保險人申請保險理賠，申請過程相當耗時，但若保單可事先指定代理人，如愛家寶可指定被保險人配偶、直系血親及同戶籍二親等親屬作為代理人，一旦發生長照事實，即可代為申請保額50％的長照保險金，支應長照相關費用。

台壽強調，超高齡社會的準備，就是要善用時間複利效果，提早準備，這種適合高齡者的保單，一是可分期繳費，6、10、20年期繳，可定期定額逐步累積；二是具長照金預支，避免造成家人的經濟負擔；三是身故保險金加意外身故加倍給付，可作為資產遺愛子女。

(工商 )