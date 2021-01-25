衛福部立桃園醫院爆發院內群聚感染，前台北市衛生局長邱淑媞在個人臉書發文指稱防疫政策欠缺邏輯，才會導致部桃群聚感染，遭到大批網友抨擊，引來連日口水交鋒。《國際橋牌社》製作人汪怡昕也對此發文表達不滿。並馬上宣布要開拍SARS期間和平醫院故事影集，告訴大家台灣的防疫血淚史。今(25)日中午即宣布集資與投資招募上線，將製作4集60分鐘迷你劇集，要趕在2021年底上映。

汪怡昕指出，邱婌媞是SARS當時的防疫決策者和執行者之一，當年的荒亂決策和過度的政治思考，把和平醫院變成煉蠱場，導致多人枉送性命。他認為，台灣過去能在危難中前進，是因為有不同領域的人輪流挺身而出，扮演「護國神山」的角色。台灣領先全球的防疫成就，是2003年的血淚教訓換來的，這段歷史必須被記得。因此決定拍攝《SARS》外傳影集呈現這段歷史，並向前線醫護人員致敬。

他認為，真正的英雄，永遠是已經倒在戰場上的那些人。我們都是踩著他（她）們的血跡前進的。

宣布啟動外傳計畫後，便有許多網友紛紛留言「算我一個」、「求連結」。汪怡昕馬上做出回應，在今(25)日中午上線集資方案。計畫預計總經費2500萬元，第一階段需要250萬進行前期田調、劇本編寫、製作端籌備等作業，將製作4集60分鐘的迷你劇集，趕在2021年底上映。

《國際橋牌社》粉專指出，因為製作時程相當趕，計畫啟動需要第一筆啟動資金。沒有任何時間等候公部門的補助送案、審查等工序。另外一點，團隊也希望《橋牌社》在受到文化部扶持之後，能夠漸漸發展出在商業上具有競爭力的作品。因此希望就從這次嘗試自籌資金，以民間的力量共同寫下這段血淚記憶。團隊更霸氣宣示「一定會讓他(集資計畫)成功，邀請大家一起上『找回記憶』的第一線。團隊已經下定決心，「即使要跪下來求經費，也要把台灣站起來的故事說出來」。

(中時 )