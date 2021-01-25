芎林鄉長黃正彪（左）向縣長楊文科（中）說明芎林鄉重劃區坎下幹線應急工程。（羅浚濱攝）

芎林鄉重劃區崁下段有長約500米的區域排水野溪，沿線護岸嚴重破損，辨理崁下幹線護岸應急工程原分4階段改善，縣長楊文科指示一次到位解決，中央核定1500萬元執行，工務處預計年中完成，美化護岸也解當地水患問題。

芎林鄉長黃正彪表示，崁下幹線護岸應急工程已完成前段100米的堤防改善，餘400米要分成4段，逐年爭取經費才能完成，去年縣府到芎林召開座談會時，縣長楊文科得知該工程，並到重劃區活動中心後方的崁下幹線護岸現勘。

楊文科得知400米的堤防竟要分4段逐年來做，認為工程及品質可能產生缺乏一致性等問題，請工務處協助向中央爭取相關經費，希望一次到位解決。

工務處指出，經濟部水利署公布去年前膽基礎建設計畫執行成果，新竹縣在「水與安全」執行績效榮獲全國第2名，「維護管理工作執行情形」獲非直轄市第1名，並補助經費執行3項工程經費，其中芎林鄉崁下幹線護岸應急工程1500萬元，由中央補助1170萬元，待接獲中央公文通知，即請芎林鄉公所辦理工程發包及施工。

該工程將可改善重劃區水患問題，並沿堤防堤頂建置400米人行步道，並可串聯約1公里長的原活動中心及公四公園人行步道，預計年中完成後，將能擴大芎林鄉重劃區的休閒空間，讓居民沿著河堤欣賞美景。

(中時 )