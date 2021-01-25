黃姓老翁24日中午從嘉義到台南市一家高檔飯店，參加孫女結婚喜宴，吃奶酪時疑似噎住，妻子拍打背部後昏迷，親友趕緊叫救護車，送醫前已無呼吸心跳，家人錯愕之餘，悲痛將遺體送回嘉義老家。

78歲黃姓老翁家住嘉義縣太保市，24日中午南下參加孫女的結婚喜宴，在1家高檔飯店的宴會廳宴客。

黃翁吃奶酪時，疑似吞嚥不順，頓時感到身體不適，連忙叫妻子幫忙拍打背部，但無效果，隨即昏迷，當場有人施以哈姆立克急救，並給予AED自動體外心臟去顫器，老翁仍未醒轉。

喜宴親友趕忙報案，將黃翁送往成大醫院，但他到院前已無呼吸心跳，醫院見已無生命，開出非病故通知單，通知家屬直接領回。

人生無常，一場喜事變喪事，家屬錯愕之餘，將遺體送回嘉義，檢察官25日相驗，確認死者吞嚥異物噎死，家屬悲慟低調處理後事。

飯店業者低調表示，得知確有此事發生，事後並未接獲親友的反應，對事件發生過程不清楚。

(中時 )