行動支付品牌LINE Pay用戶至2020年底已突破870萬會員，在2020年推出「貸款」及「保險」兩大金融服務後，今年持續深化服務，第二波「貸款」服務再新增6家合作銀行。LINE Pay「貸款」服務2020年首波上線與中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及渣打銀行合作後，讓用戶可一次瀏覽合作銀行提供的貸款專案，便利有資金需求的用戶。即日起第二波「貸款」服務再新增台新銀行、新光銀行、王道銀行、滙豐銀行、玉山銀行與花旗銀行共6家銀行，累計共整合10家銀行貸款服務，提供用戶更多元的選擇。

LINE Pay董事長丁雄注表示，LINE Pay身為行動支付的領航者，期待能發揮平台與行動支付的服務優勢，與更多金融業者進行深度且多元的異業合作，在870萬會員的基礎上發展各種創新金融應用，使金融業者也能進入LINE Pay的平台提供服務，讓全方位的創新金融科技與行動支付能真正便利用戶的生活。

LINE Pay「貸款」服務目前共整合10家金融業者服務，農曆新年將至，不少民眾有準備年貨、過年紅包等資金需求，10家金融業者也提供「春節貸款」方案，包含低利率、免開辦費、抽刷卡金、抽LINE POINTS或抽iPhone 12等方案。

中國信託銀行推出撥貸抽超人氣熊大、兔兔浪漫造型檯燈組。聯邦銀行針對撥貸成功者，將抽出1名享抽刷卡金8,888元。滙豐銀行則針對LINE Pay用戶推出獨家加碼回饋LINE POINTS即享券500點。台新銀行則是加碼LINE Pay用戶抽500點台新Point。王道銀行推出撥款即可抽iPhone 12。另外，台北富邦銀行與渣打銀行則都推出前三期年利率0.1％低利率、免開辦費搶客。花旗提供前三期年利率0.1％起專案;玉山銀行提供3分鐘快速申請、前2個月利率0.68%起優惠;新光銀行也提供前三期年利率0.68%方案。

(科技)