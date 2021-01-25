時代力量台中黨部台中黨部執行長簡嘉佑、立委陳椒華台中服務處主任吳佩芸與購買蛙蛙文創口罩受害消費者，中午到市府前陳情。（盧金足攝）

時代力量台中黨部台中黨部執行長簡嘉佑、立委陳椒華台中服務處主任吳佩芸與購買蛙蛙文創口罩受害消費者，中午到市府前陳情。（盧金足攝）

台中市府近日接到大量民眾申訴蛙蛙文創有限公司遲未就所販售的醫療口罩出貨，退費承諾也一再跳票，時代力量台中黨部與王姓受害者25日到市府訴求「拒絕來路不明口罩、蛙蛙限期退款」，法制局長李善植表示，已與業者取得連繫，今日下午舉行調解會議，聯手南投縣府，解決紛擾多時的消費爭議。出席代表、蛙蛙文創副總梁弘正表示，將協調其他廠商出貨。

時代力量台中黨部台中黨部執行長簡嘉佑、立委陳椒華台中服務處主任吳佩芸與購買蛙蛙文創口罩受害消費者，中午到市府前陳情，受害者氣憤的說，中投地區被騙368萬元，過年快到了，很多人幫公司和親朋好友代購飽受壓力。

法制局長李善植說，雙方如能在會議中達成退費或供貨之和解共識並記載在調解書中，經法院核定即取得執行名義，任何一方不履約他方均得聲請法院強制執行，對雙方均有保障。

李善植表示，蛙蛙文創雖曾提供消費者退費或替代供貨的方案，但因蛙蛙文創先前曾多次違約，消費者對業者之承諾仍有不安，故爭議遲未能解決，為維護消費者權益，盡快解決爭議，決定舉行調解會議，減省消費者聲請支付命令或訴訟所需支出的成本。

時代力量台中黨部指出，全台超過千人受害的蛙蛙文創口罩消費爭議案件，上午已在彰化舉行協調會，今日下午為台中市與南投縣愛害消費者的協調會，簡嘉佑呼籲消保團體積極介入避免廠商不當脫產；擁有藥師資格的吳佩芸指出，很多藥師、福委會等團體在此案無法適用《消保法》的無奈，受害民眾氣憤的指控「蛙蛙就是擺爛、不出貨」。

王姓受害消費者說，她受害金額高達10萬四千元、與同事一起購買的王小姐表示，「蛙蛙口罩用話術說現在口罩非常難搶，要趕快下訂單，可以算優惠價格」，還有很多人幫公司、同事購買，現在錢拿不回來，也沒有口罩，疫情嚴重很擔心，對於同事以及親友的壓力，不如何面對。

本身為藥師的立委陳椒華台中服務處主任吳佩芸，代表藥師的受害人說明，「由於公司、或者藥局藥師以公司購買不適用消保法無法參加協調會，覺得無助。希望可以讓他們陪同旁聽。讓同樣受害的藥師、福委會等可以求助有門。」

簡嘉佑呼籲消保團體積極介入，受害者當初訂購都是醫療級口罩，但蛙蛙文創並沒有取得醫療器材許可證，憂心協調會如果無法得到好的結果，趕快為消費者提出集體訴訟，避免這些不當公司脫產。」

(中時 )