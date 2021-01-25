新冠肺炎「部桃專案」金門縣目前匡列居家隔離計4案9人，其中8人住在台灣已轉居住縣市衛生局追蹤管理，實際居住金門1人，縣衛生局已切實掌握疫情資訊，並啟動相關防疫機制，請鄉親落實防疫與健康管理，對此無需恐慌。

縣衛生局指出，「部桃專案」金門縣經由中央接觸者健康追蹤管理系統、衛生局主動發現或相關公司主動通報，掌握目前匡列居家隔離計4案9人，但實際居住金門僅有1人，該局立即展開疫情調查，並啟動相關防疫作為。

該局說明。第1案：原匡列3人。入住部立桃園醫院個案已於日前過世，陪病者2人匡列居家隔離，但皆在台居住，已轉介居住縣市衛生局追蹤管理。 第2案：匡列2人。個案因病入住部立桃園醫院治療，陪病者1人，均都住台灣，已轉介居住縣市衛生局追蹤管理。 第3案：匡列3人。個案因病由金門醫院轉送部立桃園醫院治療，陪病者2人，目前3人皆居住在台灣，已轉介居住縣市衛生局追蹤管理。 第4案：匡列2人。個案因病入住部立桃園醫院治療，已出院尚留在台灣，其陪病者1人已回到金門。

其中，第4案是相關公司主動通知衛生局，該公司表示在當事人返後第一時間，即告知應佩戴口罩及衛教，並每日關懷該案身體狀況，目前皆無任何不適症狀。縣衛生局已通知該案進行居家隔離，工作地點也於今日完成消毒，且當事人搭乘的交通工具，每日皆有進行2次消毒。另1人則轉介居住縣市衛生局追蹤管理。

民眾若有任何防疫問題，可撥打1922或金門縣衛生局防疫專線082-330751或330697轉疾病管制科。

(中時 )