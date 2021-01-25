蘇格蘭第一部長施特金(Sturgeon)周日提出指控，在蘇格蘭想表達脫離英國進行獨立之際，英國首相強生(Johnson)開始懼怕民主。

蘇格蘭在2014年進行第一次獨立公投，當時以55%對45%，沒有過關。但是多數蘇格蘭人在2016年英國脫歐公投時表達反對，在英國正式脫歐後更引起脫英的聲浪。

如果在愛丁堡執政半自治的蘇格蘭民族黨(SNP)如同預期贏得今年五月選舉，將推出新公投計畫。

英相強生在本月稍早指出，新公投應該有40年的間隔時間；強生認為2014年的公投應該是一個世代一次，現在不能堅持有另一次。施特金在周日則指責強生懼怕民主。

蘇格蘭的SNP黨在周末宣布了公投路線計畫，在英國抵抗新冠病毒不力和脫歐衝擊下，尋求另一次的蘇格蘭獨立公投。如果SNP在5月6日贏得選舉，議會將通過另一次公投，屆時疫情應該也平息。

英國處理新冠危機的方式讓蘇格蘭增強對脫英的支持，目前的調查顯示多數蘇格蘭人支持獨立。

英國泰晤士報最新調查也顯示另一個危機，有51%的北愛爾蘭人贊成在未來五年舉行一決定其未來的公投，另有44%的北愛爾蘭人反對；根據該調查，42%北愛人支持脫離英國，47%的民眾反對。

(時報資訊)