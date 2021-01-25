部立桃園醫院爆出感染源不明的確診案889，指揮官陳時中今公布案889六十多歲住院男性與案890同住的六十多歲女性家人足跡，曾在1月19日出入八德區大湳市場、星上星港式飲茶，1月21日出入全聯八德東勇店，1月22日出入Moominlu Bakery，1月23日再度出入大湳市場。

案889、案890兩人於1月19日早上10點逛桃園八德區大湳市場，下午5點去星上星港式飲茶吃晚餐，1月21日下午4點逛全聯八德東勇店，1月22日下午2點40到過Moominlu Bakery，隔天1月23日早上10點40二度去逛大湳市場，活動足跡都在桃園。

圖為案889、890足跡1/19至1/23的足跡。(指揮中心)

陳時中補充，目前已將案889、890的打球球友也已經匡列、全部採檢，由於這屬於非常明確的對象，因此未公布足跡，一般民眾不用驚慌，會公佈出來的足跡都是有不特定對象。

陳時中表示，案889住院的病房區域12A情況還在調查中，目前不只召回該樓層的醫護進行二採，更擴大至外科體系，日前共採檢195位，PCR都是陰性，今天則要進行血液抗體檢查，追查是否曾有醫護染疫。

目前針對案889、890等全數部桃院內感染接觸者持續進行採檢，至今已有518人完成採檢，其中有512人陰性，社區接觸者共採檢151人，其中136人陰性，另有8人檢驗中。

陳時中表示，前段時間有些公費採檢者需要自付掛號費，今起只要是符合公費採檢對象，或是相關自主管理人士，凡接受採檢者其所有其他費用都用防疫公費來支應，意即不用再付掛號費。

(中時 )