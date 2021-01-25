因應防疫再升級，桃園市長鄭文燦今天召開防疫專案會議，桃園防疫措施再提升，民進黨呼籲民眾協助，從中央到地方、民間到社區、醫院再到社區，相信有信心並團結冷靜面對疫情，「台灣一定可以渡過這次的挑戰」。

中央疫情指揮中心昨晚宣布，衛福部桃園醫院擴大隔離對象，桃園市政府今天召開防疫專案會議，因應部桃方案桃園社區防疫再加強，桃園11家責任醫院停止探病、陪病採實名制。桃園的學校今天開始停止寒輔、營隊、社團、志工、家長會活動，學校室內場地也停止外借。

民進黨發言人顏若芳表示，今天桃園市長鄭文燦 ，再次提升桃園防疫措施，防止疫情擴大，請大家協助轉發通知！

她說，桃園市社區防疫再加強方案，包括市府每天舉行防疫會議，制定並執行各種防疫對策，以及11家桃園責任醫院停止探病、陪病採實名制。學校即日起停止寒輔、營隊等活動。

民進黨呼籲「我們防疫同心」，從中央到地方、民間到社區、醫院再到社區，相信有信心並團結冷靜面對疫情，有條不紊、按部就班，台灣一定可以渡過這次的挑戰。

(中時 )