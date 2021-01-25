義大利女星愛夏亞金多(Asia Argento)是義大利恐怖片名導達利奧亞金多之女，已故名廚安東尼波登的舊愛，過去她曾勇敢站出來表示自己是「#metoo」受害者之一，21歲時遭淫魔製片哈維溫斯坦性侵，如今愛夏為將推出的自傳受訪，驚曝拍片時曾遭《玩命關頭》導演下藥迷姦，推敲兩人合作的時間，赫然發現愛夏竟是在與馮迪索合作成名作《限制級戰警》第一集時受害。

愛夏亞金多將推出自傳，她近來為宣傳新書接受訪問，吐露遭到《玩命關頭》名導羅伯柯漢迷姦，她被設局騙喝摻了迷姦藥的飲料，隔天清醒時，愛夏發現自己全身赤裸躺在導演的床上，而她是多年後跟朋友分享了這件痛苦的往事，聊到喝下謎樣飲料後的作用跟反應，才知道那就是迷姦藥，作用非常強烈，她才會在性侵過程中毫無知覺。

愛夏表示，此事發生後，她不希望引起騷動，所以選擇不公開，直到羅博柯漢被兩名女子控告性侵的報導曝光，她才決定不再隱忍，據悉，羅伯被告的兩件案子，其中一位原告是他的女兒，痛訴小時候遭爸爸侵犯，少女時期被爸爸帶著前往美國各地區進行拍攝工作，還被爸爸硬拉去色情場所，逼她見識性交易淫亂場面，但這兩件性侵控訴案，都被羅伯否認。

對於愛夏亞金多自爆的拍攝《限制級戰警》期間遭迷姦一事，羅伯柯漢也否認，表示當初兩人因工作有著良好的情誼，彼此是朋友，不知為何會被女方這樣說，感到很困擾，而愛夏在跟名廚安東尼波登交往期間，爆出劈腿傳聞，又曾被男星指控毛手毛腳，加上經常呈現失控、瘋狂的形象，讓羅伯否認性侵指控外，還找到弱點反擊。

(中時新聞網)