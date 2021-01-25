中租控股旗下柬埔寨公司-仲利皇家企業租賃公司（CHAILEASE ROYAL LEASING PLC.）及仲利皇家融資公司(CHAILEASE ROYAL FINANCE PLC.)於今 (25) 日宣布，完成3年期美金1億元聯貸案。中租控股表示，該資金將用以充實中期營運資金，以支應企業未來發展。

此聯貸案是金融機構第一次為柬埔寨仲利皇家公司籌組聯貸案，由兆豐銀行擔任統籌主辦銀行，原預計籌募金額美金8,000萬元，在各銀行踴躍參貸下，超額認購達155％，最終以美金1億元結案。

中租控股表示，此聯貸案由遠東銀行、彰化銀行及臺灣中小企業銀行擔任共同主辦行以及盤谷銀行、日盛銀行、中國輸出入銀行及華南銀行，共計8家金融機構共同參與，展現對中租控股暨旗下企業長期經營成果的正面肯定與支持。

仲利皇家企業租賃公司，為中租控股與柬埔寨最大企業之一「皇家集團」（The Royal Group），於2016年成立合資公司，經柬埔寨國家銀行（The National Bank of Cambodia, NBC），即央行核准開展租賃業務，旋於2017年提供柬埔寨當地車輛、設備與營建機具等融資性租賃服務，並於2019年成為當地最大租賃公司。

中租控股也於2018年收購皇家集團旗下微型財務公司之60％股權，取得經營權並更名為仲利皇家融資公司，以提供中小企業、微型企業的營運週轉金，以及跨足消費金融業務，建構更完整的產品服務。

(工商 )