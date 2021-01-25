甚至有民眾拿出家裡的小提琴，讓活動民眾及攤主都相當驚訝。（吳建輝攝）

蕭雅方前後一共舉辦共３次免廢市集活動，每次活動的攤主與人潮都倍增，讓她相當開心。（吳建輝攝）

張小姐說，免廢市集立意良好，參加的攤主將自家用不到的東西拿出來，搖身一變變成其他人的寶貝。（吳建輝攝）

「免廢市集」風潮最近吹進彰化，包含彰化市、社頭、北斗、田中等地都有民眾舉辦，而「彰化嘟著好免廢市集」創辦人蕭雅方，今年才24歲，至今已經舉辦過三次活動，每次都吸引近百民眾前往朝聖，蕭雅方說，自己是受到「空屋筆記」的啟發，把付出當成禮物，而不是交易，每次活動都讓她成長許多。

「免廢市集」活動在彰化遍地開花，來自員林的邱小姐說，她已經參加過３次免廢市集，已經將家裡許多用不到的物品，拿到市集分享給其他民眾，自己也拿了許多物品回家；張小姐說，免廢市集立意良好，參加的攤主將自家用不到的東西拿出來，搖身一變變成其他人的寶貝。

蕭雅方表示，剛開始推動最難的是理念傳達，彰化相比鄉下，婆婆媽媽們，起初聽到這種活動都覺得不可思議，為何擺在攤位上的東西可以免費拿，後來經過解釋才慢慢理解，從去年7月第一次在田中舉辦的5攤，到後來社頭仁雅公園15攤，到最近1月23，有超過20攤，及近百民眾共襄盛舉，讓她相當有成就感。

蕭雅方說，免廢市集在國外相當盛行，在自己門口就能擺起攤位，把家裡用不到的東西，拿出來與大家分享，物盡其用，分享家裡不需要，但有價值的物品，給真正需要的有緣人，讓擱置的東西，隨著大家的愛一起流動，現在看到越來越多人舉辦免廢活動，她也相當開心。

(中時 )