新冠肺炎疫情升溫，防疫保單再成熱門話題。中國人壽25日表示，亦有推出「職場防疫保單」，企業團險可多加團體法定傳染病住院醫療健康險附加條款，65歲以下員工、配偶及子女都能加保，只要因法定傳染病住院，就給付10倍日額的關懷保險金，再依住院天數給付住院日額及0.5倍的出院療養保險金。

同時，若員工仍是無法避免要到海外出差，中壽建議雇主也可加保其「團體飛越奇積海外突發疾病調整係數批註條款」，即是在在旅平險中的海外門診、海外急診、海外住院、海外住院補償金的部分再進一步加強保障，聚焦在部份疫情嚴峻的國家提高醫療險保額；如美國、加拿大、歐洲等地就醫就拉高到最多三倍保額，在中國大陸、日本、韓國、泰國、越南、紐澳等則是最多二倍保額。

例如去菲律寶出差海外突發疾病最高保額50萬元，附加此條款，去越南出差就是最高100萬元保額，去美國是最高150萬元，以因應海外較高的醫療成本。

若雇主還是覺得不夠，想針對法定傳染病加大保障，就附加中壽的「團體飛越奇積海外突發疾病暨法定傳染病調整係數批註條款」，除了美國等三倍保障，大陸、日本等二倍保障外，若是因為法定傳染病住院，再加一倍，也就是美歐等拉高到最高四倍，大陸、日本等最高三倍。

中壽亦表示，除了現在全球大流行的新冠肺炎外，其實還有很多疾病，如登革熱、小兒麻痺症／急性無力肢體麻痺、結核病、人類免疫缺乏病毒感染、水痘併發症、新型A型流感等，都被歸類為法定傳染病，都是可納入保障的範圍，即雇主可為員工增加更多的保障。

(工商 )