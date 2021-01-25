台灣彩券公司25日表示，2020年12月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣18.85億元，自2014年1月至2020年12月底為止，第4屆公益彩券累積政府公益盈餘達2,010.81億元，依規定分配其中50％供地方政府辦理社會福利、45％供政府補助國民年金，其餘5％則挹注全民健康保險準備。

(工商 )