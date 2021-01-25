台彩公益彩券12月盈餘近19億挹注政府公益 14:372021/01/25 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣彩券公司25日表示，2020年12月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣18.85億元，自2014年1月至2020年12月底為止，第4屆公益彩券累積政府公益盈餘達2,010.81億元，依規定分配其中50％供地方政府辦理社會福利、45％供政府補助國民年金，其餘5％則挹注全民健康保險準備。 《造紙股》短線修正逾16％ 正隆止跌回升 胡瓜7位數酬勞捐公益 (工商 ) #公益彩券 #公益 #政府 #台彩 #盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤中解析》權王續跌失萬六 股王攜雙金釵抗空 11:082021/01/25 財經 車用晶片荒 美德日盼台積伸援手 04:102021/01/25 財經要聞 新聞早班車》交大換校牌 校友昨搶拍最後畫面 07:142021/01/25 政治 台南沙崙綠能科學城2條新路通車 大潭交流道匝道明年3月完工 12:202021/01/25 生活 《熱門族群》萬五→萬六 10好漢聚一堂(2-1) 10:342021/01/25 財經 人力短缺招工難 台商拚自動化 04:102021/01/25 焦點新聞 法人逆勢買 櫃買吸睛 04:102021/01/25 證券．權證 辦年貨顧防疫 三鳳中街沒試吃 04:102021/01/25 地方新聞 幸福企業！達亞年終發8個月全薪 14:402021/01/25 財經 韓國瑜又被傳下一步 王淺秋爆韓真實反應：苦笑 13:412021/01/25 政治 《國際產業》亞洲缺櫃哀鴻遍野 水產業者著急跳腳~越南篇 11:082021/01/25 財經 財經熱門新聞 車用晶片缺爆 德向台灣求救 這幾檔抓緊了 - 財經 澳洲外貿部長求對話 陸官媒不買帳：只是演給媒體看 - 財經 不到20元買台積電 散戶搶爆00881 內行人驚洩1警訊 - 財經 台積電從325買到640 他看到這一幕嚇到20張砍光 - 財經 壽險變數 醫療險保費恐暴漲 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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