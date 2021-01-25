台中市大里區公園街，將打通連結東湖路至東南路，總經費約1億9

為紓解大里區交通車流，串連地方產業建設，台中市大里區公園街（東湖路至東南路）打通工程，25日舉行動工典禮，台中市長盧秀燕表示，總長180公尺的道路，共花費1億9千萬，完工後預計可節省10分鐘車程，並串連地方產業建設。

台中市府25日舉行，大里公園街（東湖路至東南路）道路打通工程，開工動土祈福典禮，台中市長盧秀致詞時表示，此路段己爭取了10年，如今工程終於啟動，雖然此段短短僅180公尺，但總經費達1億9千萬，光土地及地上物補償工程費就1億8千3百萬元，工程費700萬元，感謝議會通過預算，立法委員何欣純協助爭取中央經費。

盧秀燕表示，大里是台中人口第三大區域，人口密集，道路開闢非常重要，預計半年後路段開通，除可解決塞車之苦，民眾也不需再繞道而行，她上任後隨即與地方商討相關建設，包括草湖防災公園、台74線下方平面道路工程、公兒23公園，市府將持續建設大里，讓地方蓬勃發展。

建設局長陳大田指出，大里區公園街（東湖路至東南路）道路打通工程，內政部營建署補助約1,190萬元、市府編列1億7,810萬元；工程今年1月5日已進場施作，預計5月底完工，打通後道路可達180公尺長、12公尺寬，並新設雙向側溝、路燈及號誌等設施，提升道路品質，讓周邊交通更加順暢。

(中時 )