水培所轉型為多功能漁業園區後，透過專員導覽解說，讓民眾理解水培所工作內容。（花蓮縣府農業處提供／羅亦晽花蓮傳真）

水培所今年也將陸續規劃相關體驗課程，向民眾宣導食農食魚教育政策，推廣推廣生態保育。（花蓮縣府農業處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣水產培育所是縣內魚苗生產及生態保護的重要基地，培育許多高經濟淡水魚種，如草魚、鰱魚、孔雀魚等，同時設有教學展示館，呈現多種魚類文獻供民眾瞭解湖沼生態；花蓮縣府配合食農食魚教育政策，水培所今年也規劃許多體驗課程，強化民眾生態保育理念。

花蓮縣水培所原為「東山淡水養殖場」，成立於1979年，初期以提供養殖業者所需部份魚苗，降低成本及減少折損率為單一性任務，後來隨交通改善及經濟多元化發展，老舊設施無法負擔多元化需求，階段性任務完成後，1999年由農委會經費補助建設多功能漁業園區，隔年正式更名為「花蓮縣水產培育所」。

水培所轉型為多功能漁業園區後，業務包含輔導養殖漁業、推廣淡水魚苗、河川生態保育、生態調查、輔導社區護溪工作及魚類生態教育推廣，同時設置生態展示館、戶外教學區及湖沼生態區等，透過專員導覽解說，讓民眾理解水培所工作內容。

農業處長吳昆儒說，水培所主要任務及目標有淡水魚苗生產配售及贈與、原生魚類保種及復育、生態教學解說導覽服務、水產養殖技術輔導、經濟魚種研發等，同時長期提供縣內學校校外教學場域進行導覽解說，體驗原生魚種保種及復育，讓學生認知生態環境保護重要意義，落實生態復育觀念。

吳昆儒接著說，未來將規畫在水培所建置智能養殖，強化循環農業及環境教育推廣，以達到友善環境及產業永續發展的目標。

此外，水培所今年也將陸續規劃相關體驗課程，縣長徐榛蔚表示，花蓮縣府配合中央政府訂定的食農食魚教育政策方向，水培所是縣內魚苗生產及生態保護重要基地，除持續生產各式淡水魚苗，也藉由體驗課程成功轉型為多功能漁業園區，推廣推廣生態保育。

(中時 )