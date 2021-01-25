衛福部立桃園醫院爆發院內感染擴大，指揮中心24日緊急宣布桃醫全棟列紅區警戒，5000人立刻強制隔離，對此，藍委李德維感嘆，如果這段時間內，政府能採取進一步措施，而不是放任綠營民代和網軍圍剿前衛生署長楊志良，追殺前台北市衛生局長邱淑媞，抹黑避桃令，或許還能有所防範，如今亡羊補牢，希望時猶未晚。

部立桃園醫院爆發大規模院內群聚感染，指標個案838在替自美返台的案812治療時遭傳染，成為國內第一名染疫醫師，並引發後續的群聚感染，陳時中先宣布全院患者「只出不進」，隨後終於承認擴散社區，並在24日回溯隔離約5000人。

綜觀這10幾天間的發展，李德維直言，似乎未見政府是否有進一步動作，反而是總統蔡英文帶頭，綠營黨公職民代、御用節目，與側翼粉專傾巢而出，圍剿楊志良，追殺邱淑媞，抹黑避桃令，壓制所有不同意見，如今亡羊補牢，希望時猶未晚。

李德維感嘆，如果沒有這15天的耽擱，民眾也就不會突然被通知，即日起居家隔離，全國也許不用提心吊膽到春節後，而「補破網」也就不會事倍功半。

許多網友也在po文底下留言，「指揮官真的很重要，希望不是政治影響了當下的決斷」、「只能祈求神明保佑台灣平安、賜福，遠離疫情，天祐你我」、「政治，口水防疫！不出問題都難」。

(中時新聞網)