三星今年度的第一支旗艦機S21 / S21+ / S21 Ultra，已透過線上發表會正式公開，並預計在1/29開賣，而台灣將成為第一波發售的國家！在期待手機到來的同時，別忘了先備好新機的保護配件。台灣防摔手機殼品牌犀牛盾，已在官網上正式開放訂購 S21 系列手機殼和保護貼，除了多種款式可選，手機殼和保護貼同時購買還可以享有優惠折扣！

說到犀牛盾手機殼，就不得不提他們高度客製化的功力。犀牛盾是少數提供Android手機殼客化服務的防摔殼品牌，消費者在犀牛盾官網上，可以選擇的圖款共有3大類型，分別是獨家設計、聯名設計、個人化設計。

犀牛盾推出各式品牌聯名設計。（犀牛盾提供／黃慧雯台北傳真）

獨家設計由犀牛盾自家團隊設計，包含了花草、幾何線條、浮世繪等時尚元素。而聯名設計專區，則是囊括了與不同領域品牌合作的豐富設計款式，除了知名動畫、插畫，也包含藝人品牌、電玩遊戲等，近期更加入了相當火紅的動畫「鬼滅之刃」聯名款，是粉絲們絕對不想錯過的！如果這些既有款式都還不能滿足你，想要自己動手做也可以！犀牛盾提供了金屬燙印、文字排版、上傳照片等功能，讓消費者掌握最高的自由度，設計出專屬於你自己的手機殼款式。

擁有英國材料科學背景的研發團隊，讓犀牛盾可以從最基礎的原料端掌握產品品質，包括防摔能力的研發、測試。所有的犀牛盾手機殼，都使用自家研發的ShockSpread材料技術打造而成，超過軍規落摔測試，可以抵擋絕大部分的日常碰撞或落摔衝擊。

犀牛盾也有Galaxy S21系列防專屬的耐衝擊螢幕保護貼以及耐衝擊鏡頭座保護貼可供選擇。（犀牛盾提供／黃慧雯台北傳真）

除了手機殼之外，犀牛盾也提供耐衝擊螢幕保護貼，讓 S21 / S21+ / S21 Ultra的用戶可以一次到位，讓新手機受到最全面的保護。只要在犀牛盾官網任選一款S21系列保護貼，加購螢幕保護貼就能享有$180的折扣優惠。此外，針對Galaxy S21系列，犀牛盾也提供了耐衝擊鏡頭座保護貼，可供選擇。有興趣購買S21系列手機配件的星粉，可以前往犀牛盾官網進一步了解，於結帳頁面輸入【21PIT-S21】還可以獲得額外的折扣（根據官網資訊，目前Galaxy S21系列的犀牛盾保護殼，出貨時間不一，Galaxy S21 Ultra保護殼以及耐衝擊鏡頭座保護貼都是提供預購，預計3月上旬出；Galaxy S21+系列則是要等到二月上旬，還請消費者可以留意）。

(科技)