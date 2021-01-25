達亞（6762）挾著法人預估去年獲利將大賺錢一個股本氣勢，董事會也大手筆，擬發放員工平均年終獎金8個月全薪，有機會躍居生技業之冠，堪稱是最好幸福的企業。

據了解，達亞2020年度員工平均可領8個月全薪的年終獎金，尚不包括端午、中秋等年節獎金及員工分紅。

受惠現有國際客戶量產中的產品持續出貨，包含微創腸胃管腔吻合器、連續血糖監控裝置、婦科微創手術器材、Covid-19病毒檢驗裝置，及國際客戶開發中之新產品，包含數位微創手術平台（手術機器人相關）、新一代連續血糖監控裝置、安全注射器等，達亞自結去年營收5.54億元，較2019年成長44.59％，創公司成立16年來的新高。

由於該公司前三季的EPS已超過8元，法人初估達亞2020年的獲利將大賺一個股本以上。

達亞表示，年終獎金和分紅的獎勵，除了讓同仁一起分享公司營運成長的果實之外，更可激勵工作士氣，也希望吸引各方優秀人才一起加入達亞這個大家庭，藉機栽培及訓練醫材產業製造人才養成，共同為台灣醫材產業努力，一起成長。

達亞除了在高階醫材製造於國際市場佔有一席之地之外，仍持續不斷在醫材材質應用堆疊出技術強度，已贏得國際醫材大廠口碑及信任，在社會公益方面，也不忘在台灣許多的角落關心著弱勢族群，除了每月定期和慈善團體合作援助弱勢家庭外，另在公司設立所在桃園區域資助相關志工全年無休為獨居老人不中斷送餐服務及物資捐助。公司期待為台灣弱勢族群奉獻其心力，傳遞公司內在文化，「只要方法對了，有心都可以達成」。

由於達亞國際累積過去16年的模具設計製造與塑膠射出成型經驗，持續專精於高階及高門檻醫療器材專業製造，目前更因應未來成長動能所需，公開徵選台灣合作夥伴，包括自動化設備廠、CNC銑床加工廠、EDM/WEDM加工廠、金屬管材製造廠、醫療級塑料代理商、醫療矽膠產品供應商、及特殊材質金屬加工廠等上下游有心專注醫材產業之廠商，橋接和國際醫材大廠或新創醫材公司共同加入合作開發計畫，深根台灣醫材製造技術，打造醫材產業聚落，共同在高階醫材領域深耕技術能力及拉高技術門檻。

(工商 )