國內疫情持續擴大，部立桃園醫院院內感染人數增加，台股今天漲多的電子權值股拉回，疫情概念股的生技、WFH等個股有題材撐腰股價大漲。今天加權指數雖然下跌72.49點，但非電子類股由黑翻紅表現，讓該等投資人對「紅包行情」相對有感。台股上周周線連12旺，但時間接近春節，前一波大漲的權值電子股獲利了結壓力也隨之增大。

台股集中市場今收盤指數15946.54點，成交值3511.82億元，下跌72.49點；櫃買指數收盤為188.03點，成交值803.46億元，小漲0.23點。今天疫情概念股收漲停包括懷特（4108）、合世（1781）、毛寶（1732）、健喬（4114）及永日（4102）等；而WFH的代表則有圓剛(2417)和圓展(3669)收盤鎖住漲停。至於台積電(2330)、環球晶(6488)、日月光投控(3711)股價下跌，則是指數無法維持「萬六」的關鍵因子。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，年節前股市本來就會面臨兌現或資金結算的壓力，且近期全球疫情轉趨嚴峻，也是造成短線波動的因素，預計待年後資金持續歸隊，配合台灣GDP展望看升，除指數有望走升之外，中小型股也有機會出現跟漲行情。指標電子股今天雖然拉回，但未來仍是推升台股持續向上的主軸，建議投資人布局半導體、5G、電動車等相關類股，同時亦可適時布局電子及傳產原物料漲價題材類股。

富邦投信投資處副總余美香認為，台灣加權指數截至1月22日來到16,019點，近1個月、近3個月漲幅分別約13%、24%，儘管整體台股展望仍屬正面，惟近期指數上揚快速且幅度明顯，短線高檔調節風險升溫，此時相較於成長型個股，投資標的本身的價值面更為重要，是否具備產業利基、估值是否仍屬合理區間、企業財務績效的長期表現、營運品質的衡量、股息的表現等都是可評估的面向。因此，在股市高檔之際，投資配置重視選股更勝於選市，價值型投資更有助於投資組合後續的表現空間。

(時報資訊)