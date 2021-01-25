身陷財務危機的韓國雙龍汽車（SsangYong Motor）25日表示，因為業績一直未見起色，外加公司成本日益增加下，決定將這個月與下個月員工薪資先大砍一半再說。

雙龍汽車總裁兼首席執行長表示，在銷售量急凍之下，這只是其中一項痛苦決議。根據統計，2020年雙龍汽車銷售量從2019年的逾13萬輛，大減19％至10萬多輛而已。

雙龍汽車的產品陣容包括最受歡迎的G4 Rexton，Tivoli，Korando與Rexton SportsRexton Sports越野運動皮卡。

上個月，母公司是印度車商馬恆達集團(Mahindra＆Mahindra)的雙龍，因被疫情重創向法院申請破產接管。

破產司法作業對雙龍並不陌生，因為早在十年前，雙龍就曾破過產，也走過相同法律程序，目前是第二次被法院接管。

韓國司法體系中，法院接管離破產僅一步之遙。法院也將決定是否或如何繼續重建。

雙龍在業界，素以專注休旅車產品著稱。在對主要借貸者韓國產業銀行 (Korea Development Bank)與其他銀行債台高築下，據悉沒有銀行敢對雙龍再施出援手。

在法院企業重建之前，雙龍得以暫緩三個月債務償還，以便在這段時間可以找到另外一個金主。至於先前投資過雙龍的印度車商馬恆達集團，也急於在2020年新冠疫情期間，希望儘快將雙龍持股脫手。

馬恆達集團坦言，沒有計劃向雙龍注入新金流，如果找到新投資者，願意放棄最大股東的地位。馬恆達集團高層本月初曾表示，預計將2月28日前會完成脫手交易。若一切順利可能會減資，馬恆達對雙龍總持股，也會降至最多只有三成左右。

由於缺乏新車款與韓國車商競爭激烈，雙龍在2020年第三季為止的過去15季期間，一直處於虧損狀態。

早在2004年，中國大陸的上汽集團當時就收購雙龍51％股份，但隨後遭到景氣寒冬，於是2009年就放棄了對雙龍的經營權。

(時報資訊)