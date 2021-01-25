工業電腦廠凌華(6166)2020年營運受新冠肺炎疫情影響轉弱，致使近期股價拉回修正，展望2021年，公司預期隨著4大地區需求同步回溫，可望帶動整體營運重返成長軌道，投顧法人亦認為營運展望轉佳，將評等自「中立」調升至「區間操作」，目標價維持58元。

凌華股價自去年12月起一路向下拉回逾2成，今（25）日持平開出後一度續跌1.67％至53.1元，創去年3月中以來10個半月低點，但11點後在買盤敲進下震盪翻紅，最高上漲2.41％至55.3元。終場上漲1.11％、收於54.6元，成交量暴增2.82倍至902張。

凌華去年12月自結合併營收10.81億元，月增達24.82％、年減10.55％，站上全年高點、改寫歷史第4高。去年第四季合併營收27.12億元，季增達18.38％、年減5.63％，亦登全年高點。不過，累計去年全年合併營收96.36億元、年減8.18％，為近4年低點。

投顧法人指出，凌華因疫情干擾各地區客戶拉貨需求，貢獻逾半營收主力的嵌入式平台及模組事業處（EPM）受影響較大，去年單季平均營收均低於前年，全年營收年減約23％，是導致公司去年整體營收衰退的主因。

而去年上半年同樣受疫情影響的物聯網策略解決方案與技術事業處（IST），隨著影響程度減少、部分訂單遞延出貨挹注，下半年營收表現顯著年增逾5成，使全年營收仍小幅成長。網通暨公建事業處（NCP）則受惠中國大陸5G建設需求，全年營收年增逾2成。

投顧法人預估，隨著訂單出貨動能回溫、營收規模顯著回升，凌華去年第四季獲利可望「雙升」、回升至3年高點。惟全年營運仍難逃疫情影響，加上新台幣強升逆風干擾，預估整體獲利將衰退約24％，致使近期股價向下修正。

不過，凌華去年底法說時預期，今年4大市場需求均可望顯著復甦，帶動營運U型復甦。其中，歐洲及中國大陸成長動能續強、北美及亞太區可望同步回溫，加上4大地區合計已取得97個設計導入（Design Win）專案，營運可望重返成長軌道。

投顧法人預期，今年以IST及EPM事業群成長性較佳，營收均可望繳出高個位數百分比成長。前者主要受惠工廠自動化相關買氣回溫，後者短線需求雖受疫情衝擊，但長線買氣並未變差，預期今年將受惠安裝作業陸續完成、新產品陸續推出帶動成長。

至於NCP事業群由於去年基期較高，投顧法人預估今年營收將衰退中個位數百分比。整體而言，由於IST、EPM事業群出貨動能均佳，將使今年營運展望優於去年，將評等自「中立」調升至「區間操作」，目標價維持58元不變。

(時報資訊)